NASA втратили на Марсі апарат Opportunity [ Редактировать ]
NASA остаточно загубило свій марсохід. Місію апарату Opportunity офіційно визнали завершеною - після тисячі безуспішних спроб його віднайти.
Марсохід функціонував на "Червоній планеті" до літа 2018 року. Через найпотужнішу і найтривалішу пилову бурю його місцезнаходження втратили, а сам апарат перевели у режим енергозбереження. Восени буревій вщух, але планетохід так і не вийшов на зв'язок.
по теме
NASA не може відновити зв'язок із марсоходом Opportunity
Космічне агентство NASA визнало - досі не може відновити зв'язок із марсоходом Opportunity. Його місії сьогодні виповнюється 15 років
NASA объявило о потере марсохода Opportunity
В среду, 13 февраля, NASA официально объявило о прекращении миссии марсохода Opportunity, который в прошлом году попал в пылевую бурю на Красной планете с тех пор не выходил на связь
Миссия на Марс: в NASA сделали важное заявление
В NASA сообщили, что 13 февраля попытается снова связаться с марсоходом Opportunity
Ілон Маск оприлюднив вартість квитка на Марс
Перший туристичний політ на Марс планують на 2022 рік
У Венесуелі впав метеорит (відео)
Яскравий спалах у нічному небі помітили жителі одразу кількох штатів, а також в столиці Каракасі і встигли зняти на відео