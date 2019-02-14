NASA остаточно загубило свій марсохід. Місію апарату Opportunity офіційно визнали завершеною - після тисячі безуспішних спроб його віднайти.

Марсохід функціонував на "Червоній планеті" до літа 2018 року. Через найпотужнішу і найтривалішу пилову бурю його місцезнаходження втратили, а сам апарат перевели у режим енергозбереження. Восени буревій вщух, але планетохід так і не вийшов на зв'язок.