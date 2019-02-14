Вперше за понад сто років у Африці сфотографували рідкісного чорного леопарда. На світлину потрапила пантера з Кенії. Для того, щоб зробити таке фото, команда дослідників протягом року спостерігала за місцем, де раніше жила популяція цих хижаків.

Відзняти рідкісну тварину пощастило британському фотографу Віллу Беррарду-Лукасу. Востаннє чорний леопард потрапляв в об'єктив камери в 1909 році.