У Південній Кореї розпочалася операція з порятунку собак із м'ясної ферми. Близько 200 псів з тамтешніх кліток волонтери доправлять у США та Канаду для реабілітації й пошуку господарів.

За 4 роки активісти закрили вже 15 таких закладів.

Загалом, національна традиція вживання собачатини в їжу в Кореї стрімко пішла на спад. За опитуваннями, її не сприймають уже понад 70 відсотків громадян. Тож фермери, що розводили тварин на забій, втрачають заробітки і змушені переорієнтовувати свій бізнес.