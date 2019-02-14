Кінець традиціям: у Південній Кореї закривають собачі ферми [ Редактировать ]
У Південній Кореї розпочалася операція з порятунку собак із м'ясної ферми. Близько 200 псів з тамтешніх кліток волонтери доправлять у США та Канаду для реабілітації й пошуку господарів.
За 4 роки активісти закрили вже 15 таких закладів.
Загалом, національна традиція вживання собачатини в їжу в Кореї стрімко пішла на спад. За опитуваннями, її не сприймають уже понад 70 відсотків громадян. Тож фермери, що розводили тварин на забій, втрачають заробітки і змушені переорієнтовувати свій бізнес.
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