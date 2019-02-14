Канцлер Німеччини Ангела Меркель не піде з посади до кінця своєї каденції, що спливає за два роки. Плани щодо свого політичного майбутнього глава уряду розкрила під час візиту до Люксембурга.

Крісло під залізною німецькою леді захиталося на тлі мігрантської кризи. У грудні вона пішла з посади голови партії "Християнсько-демократичний союз", якою керувала 18 років, і заявила, що більше не балотуватиметься на політичні посади.

Німецький уряд Ангела Меркель очолює вже вчетверте.