Мужчина зверски зарезал друга [ Редактировать ]
В Днепровской области ссора между мужчинами закончилась убийством одного из них, сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Южного отделения полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его.
Стало известно, что инцидент случился в понедельник, 11 февраля, в доме убитого. Во время застолья между мужчинами произошла ссора из-за женщины. На почве конфликта гость схватил нож и ударил хозяина, после чего скрылся. Во время следствия было установлено его личность и местонахождение.
Сообщается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что под Одессой отец зверски зарезал свою дочь.
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