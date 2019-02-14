В Днепровской области ссора между мужчинами закончилась убийством одного из них, сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Южного отделения полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Стало известно, что инцидент случился в понедельник, 11 февраля, в доме убитого. Во время застолья между мужчинами произошла ссора из-за женщины. На почве конфликта гость схватил нож и ударил хозяина, после чего скрылся. Во время следствия было установлено его личность и местонахождение.

Сообщается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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