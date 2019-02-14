Эпатажная украинская певица и актриса Оля Полякова решила оригинальным способом поздравить фанатов с Днем святого Валентина. "Королева ночи" опубликовала на своей странице в Instagram весьма откровенное фото, на котором ей всего лишь 18 лет.

На снимке Оля позирует у стены в одном лишь нижнем белье, соблазнительно изогнувшись на камеру.

Своим поздравлением певица призвала подписчиков любить в первую очередь - себя:

Если бы в мои 18 был Инстаграм я была бы его звездой! С днем влюбленных)) любите себя, эта любовь всегда взаимна. мне здесь 18...)

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Скандальный кадр разделил подписчиков звезды на два лагеря: первые - восхищаются певицей за ее смелость и не скупятся на комплименты, в то время как другие - возмущаются безнравственностью Оли.

Отмечается, что сама Полякова с юмором отвечает хейтерам и забавляется, читая комментарии к своему посту:

Люди обожаю вас! Хотела поспать еще, но не могу перестать читать и орать. спасибо!)))

Ранее сообщалось, что Полякова обвинила Лободу в плагиате.