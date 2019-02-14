В среду, 13 февраля, в Николаеве по спецлинии 102 позвонил нетрезвый мужчина, который сообщил о своих намерениях подорвать девятиэтажный дом на улице Новобугской в Ингульском районе. В своей квартире он открыл газовый вентиль на газовой колонке и плите, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

На место вызова оперативно прибыли патрульные полицейские, сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехнической и кинологической служб ГУНП, спасатели и медики.

Отмечается, что правоохранители экстренно провели эвакуацию жителей многоэтажки.

После многочисленных требований открыть дверь, злоумышленник согласился впустить в дом только работников газовой службы. Тогда полицейские и задержали 40-летнего мужчину с явными признаками опьянения и доставили в участок для проведения дальнейших следственных действий.

Известно, что действия мужчины будут квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 15 пункт 2, часть 2 статьи 115 УК Украины). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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