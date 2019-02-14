Умер легендарный российский певец [ Редактировать ]
Эстрадный певец, народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве, сообщают росСМИ.
Захаров умер в одной из столичных больниц. Причина смерти пока не называется. Исполнителю было 68 лет. Сергей Захаров родился в Николаевской области Украинской ССР в 1950 году. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.
Певец также снялся в фильме 1976 года "Небесные ласточки" Леонида Квинихидзе с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко. Год спустя он был осужден за драку, получив год заключения.
В 1996-м Захаров принял участие в нескольких десятках концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина. В том же году он получил звание народного артиста страны. Его голос также известен телезрителям передачи "Моя семья" - он исполнил песню к заставке шоу.
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