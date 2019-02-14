У Рівному затримали ватажка рекетирів [ Редактировать ]
У Рівному затримали Андрія Федорчука. В поліції вважають його лідером злочинного угруповання, причетного до вимагань, підпалів та залякування підприємців.
Затримали підозрюваних на гарячому - вони вимагали 100 тисяч доларів від бізнесмена. В їхній автівці силовики знайшли мішок доларів, отриманих від чергової жертви. Банда "Федора", як її кличуть у місті, - тероризували рівнян ще з 2011 року, - написав у Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Вони залякували містян, підприємців і навіть іноземних бізнесменів, відбирали у них бізнес та майно.
Правоохоронці підозрюють, що жертв рекетирів ще дуже багато і закликають усіх постраждалих звертатися до поліції.
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