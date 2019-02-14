У суді розглядають законність виконання обов'язків міністра Уляною Супрун [ Редактировать ]
У ці хвилини в Окружному адмінсуді починається засідання, де суддя оголосить своє рішення - чи можна Уляні Супрун повернутися до виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Яким буде вердикт - розкажемо пізніше.
А тим часом, напередодні Кабмін своїм розпорядженням уже повернув урядовицю на роботу. Уряд дозволив очільниці МОЗу підписувати важливі розпорядження - зокрема, затверджувати розподіл вакцин і препаратів у регіони, направляти на закордонне лікування українців, що стоять у чергах, продовжити процес будівництва дитячої лікарні "ОХМАТДИТ".
Також Кабмін вирішив звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя щодо Сергія Каракашьяна, який відсторонив Уляну Супрун від обов'язків міністра охорони здоров'я.
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