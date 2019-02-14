Рішення досі немає. Вже третій день Владиславу Мангеру обирають запобіжний захід. Учора засідання суду тривало до півночі - зрештою його відклали на сьогодні.

Як відомо, голову Херсонської облради підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Напередодні він заявив, що нічого спільного із загиблою не мав і звинуватив у замаху представника СБУ. В Службі безпеки це назвали "абсурдним наклепом", адже саме їхні оперативники провадили розслідування і збирали докази.

Нагадаємо, торік улітку Катерину Гандзюк облили кислотою, після десятка операцій вона померла у столичній лікарні.