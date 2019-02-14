Справа Гандзюк: чому головному підозрюваному не можуть обрати запобіжний захід? [ Редактировать ]
Рішення досі немає. Вже третій день Владиславу Мангеру обирають запобіжний захід. Учора засідання суду тривало до півночі - зрештою його відклали на сьогодні.
Як відомо, голову Херсонської облради підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Напередодні він заявив, що нічого спільного із загиблою не мав і звинуватив у замаху представника СБУ. В Службі безпеки це назвали "абсурдним наклепом", адже саме їхні оперативники провадили розслідування і збирали докази.
Нагадаємо, торік улітку Катерину Гандзюк облили кислотою, після десятка операцій вона померла у столичній лікарні.
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