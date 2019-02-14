Олег Ляшко готує законопроект, щоб змусити очільника "Нафтогазу" повернути до бюджету 45 мільйонів євро премії. Політик переконаний, Коболєв не мав права отримувати такі гроші за перемогу у Стокгольскому арбітражі, адже підготовка позовів входить у його посадові обов`язки, - повідомляє прес-служба РПЛ. Народний депутат у прямому ефірі телеканалу "112-Україна" особисто звернувся до чиновника.

"Я звертаюся до голови "Нафтогазу" Коболєва: верніть будь ласка 45 мільйонів євро премії, які ви незаконно отримали. Україна ще не отримала гроші по Стокгольмському арбітражу, бо рішення ще не набуло чинності. А мільйони українців заплатили вам цю премію, віддали останнє зі своїх кишень. Майте совість, Андрію, і верніть ці гроші".

Лідер Радикальної партії наголосив на тому, що уряд не повинен продовжувати трудовий контракт із головою "Нафтогазу", поки він не поверне гроші до бюджету. "Вимагаю від прем`єра Гройсмана не підписувати контракт із Коболєвим, поки він не верне мільярд триста мільйонів гривень премії, які він і керівництво "Нафтогазу" незаконно отримали, пограбувавши кожного українця", - зазначив Ляшко.

Політик переконаний, уряд повинен унормувати питання оплати праці державних службовців, щоб чиновники не отримували по 3 мільйони на місяць, поки люди виживають на 1500 гривень пенсії.