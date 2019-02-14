День всех влюбленных принц Гарри и его жена Меган Маркл проведут порознь. Оказалось, что все дело в плотном расписании герцога Сассекского, сообщает УНИАН.

В этом году Меган Маркл и принц Гарри впервые встречают День святого Валентина в статусе супругов, однако, отпраздновать его вместе влюбленные не смогут.

Отмечается, что в официальном обращении представителей Кенсингтонского дворца в Twitter говорится:

14 февраля герцог Сассекский посетит норвежскую базу Exercise Clockwork, чтобы отметить 50-ую годовщину военной операции при Бардуфосс.

Поездка Меган Маркл вместе с мужем - не предусмотрена. Скорее всего, жена принца Гарри останется во дворце.

Ранее сообщалось о том, что герцогиня Сассекская собирается подать в суд на собственного отца.