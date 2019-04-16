На сайте президента опубликовали указ об увольнении Семочко [ Редактировать ]
Указ об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко появился на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Указ президента №143 / 2019 датируется 12 апреля. Однако в пятницу этого документа на сайте главы государства не было.
"Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - указано в документе.
Напомним, впервые об увольнении Семочко Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, 14 апреля, во время дебатов на НСК "Олимпийский".
Ранее мы писали о том, что в штабе Порошенко озвучили свои условия для проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля, а также Владимир Зеленский отказался от сдачи повторных анализов.
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