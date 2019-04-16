Дочка тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває у СІЗО Сімферополя, повідомила про погіршення батькового стану здоров'я. Про це вона написала у своєму Фейсбуці.

У бранця болить із лівого боку грудей, є проблеми зі шлунком, піднявся рівень цукру. При цьому він спить сидячи, його турбує задуха та постійно скаче тиск. Як заявила українська омбудсменка Людмила Денисова, вона звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Москалькової з проханням посприяти шпиталізації громадянина України.

Нагадаю, активіста підозрюють у буцімто «зберіганні й передаванні вибухових речовин і боєприпасів».