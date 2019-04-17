В Киеве правоохранители прибыли на улицу Маршала Тимошенко по вызову о семейной ссоре. Конфликт возник между 44-летним мужчиной и его сыном. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Когда полицейские отвели дебошира в его комнату, их привлек специфический запах, сообщает "Информатор".

Зайдя в комнату, они увидели шкаф, который парень превратил в импровизированную теплицу. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая установила, что парень выращивал дома коноплю.

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Кроме растений копы также изъяли несколько емкостей с сушеной коноплей, семена, а также пластиковую бутылку со следами коричневого цвета.

Все полученные улики уже отправлены на экспертизу. Теперь парню грозит до трех лет лишения свободы. Именно такая санкция предусмотрена частью 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

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