18 апреля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
18 апреля - 108-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 257 дней.
Всемирный день радиолюбителя
18 апреля радиолюбители всего мира отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день в 1925 году в Париже основали Международный союз радиолюбителей. Сегодня в нем состоят около 150 стран мира.
Международный день памятников и исторических мест
В 1983 году ЮНЕСКО был учрежден этот праздник, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые День памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984 года.
Некоторые музеи в этот день (также, как и в Международный день музеев) можно посетить бесплатно. Также в этот день можно побывать в архитектурных комплексах и исторических зданиях, которые в обычные дни закрыты для посещения.
Именины 18 апреля
Православные: Марк, Платон, Самсон, Семен, Феодора.
Католические: Роберт, Рудольф, Стефан.
Читайте также наш гороскоп на 18 апреля.
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