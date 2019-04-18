18 апреля - 108-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 257 дней.

Всемирный день радиолюбителя

18 апреля радиолюбители всего мира отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день в 1925 году в Париже основали Международный союз радиолюбителей. Сегодня в нем состоят около 150 стран мира.

Международный день памятников и исторических мест

В 1983 году ЮНЕСКО был учрежден этот праздник, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые День памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984 года.

Некоторые музеи в этот день (также, как и в Международный день музеев) можно посетить бесплатно. Также в этот день можно побывать в архитектурных комплексах и исторических зданиях, которые в обычные дни закрыты для посещения.

Именины 18 апреля

Православные: Марк, Платон, Самсон, Семен, Феодора.

Католические: Роберт, Рудольф, Стефан.

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