Погода в Украине 18 апреля будет преобладать без осадков. Только ночью и утром в южных областях и на Прикарпатье ожидаются дожди, а мокрый снег - в Карпатах.

Температура воздуха ночью 1−6° тепла. В большинстве северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0−5°, днем 11−16° тепла. На Закарпатье днем воздух прогреется до 18−20° выше нуля. В восточной части страны, на Черниговщине и Сумщине ночью сильные заморозки в воздухе от 0° до 3° мороза, а днем столбики термометров покажут 7−12° тепла. Ветер прогнозируют северо-восточный, 5−10 м/сек. Об этом сегодня сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве прогнозируется без существенных осадков. Температура ночью около 2−4° тепла, днем 12−14° тепла.

Во Львове ожидается ночью дождь, а днем - без осадков. Ночью температура воздуха от 3−5° тепла, днем 13−15° тепла.

В Одессе ожидают солнечную и облачную погоду, ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью 4−6° тепла, днем столбики термометров покажут 11−13° выше нуля.

В Днепре без осадков. Ночью температура воздуха составит 2−4° выше нуля, днем ожидается 11−13° тепла.

В Харькове обещают облачную погоду с прояснениями. Температура ночью - от 2−4° мороза, днем 9−11° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3−7° тепла, днем 13−20° выше нуля.

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