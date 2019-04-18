Погода в Украине: синоптики обещают мокрый снег и заморозки [ Редактировать ]
Погода в Украине 18 апреля будет преобладать без осадков. Только ночью и утром в южных областях и на Прикарпатье ожидаются дожди, а мокрый снег - в Карпатах.
Температура воздуха ночью 1−6° тепла. В большинстве северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0−5°, днем 11−16° тепла. На Закарпатье днем воздух прогреется до 18−20° выше нуля. В восточной части страны, на Черниговщине и Сумщине ночью сильные заморозки в воздухе от 0° до 3° мороза, а днем столбики термометров покажут 7−12° тепла. Ветер прогнозируют северо-восточный, 5−10 м/сек. Об этом сегодня сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве прогнозируется без существенных осадков. Температура ночью около 2−4° тепла, днем 12−14° тепла.
Во Львове ожидается ночью дождь, а днем - без осадков. Ночью температура воздуха от 3−5° тепла, днем 13−15° тепла.
В Одессе ожидают солнечную и облачную погоду, ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью 4−6° тепла, днем столбики термометров покажут 11−13° выше нуля.
В Днепре без осадков. Ночью температура воздуха составит 2−4° выше нуля, днем ожидается 11−13° тепла.
В Харькове обещают облачную погоду с прояснениями. Температура ночью - от 2−4° мороза, днем 9−11° выше нуля по Цельсию.
В Карпатах возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3−7° тепла, днем 13−20° выше нуля.
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