Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину [ Редактировать ]
В четверг, 18 апреля, Россия ввела запрет на поставки в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - сказал премьер в ходе заседания правительства.
Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.
"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - заявил российский премьер.
"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - отметил Медведев.
При этом он отметил, что с 1 июня Москва будет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Ранее сообщалось, что Украина начала закачку газа в хранилища.
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