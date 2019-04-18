В четверг, 18 апреля, Россия ввела запрет на поставки в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - сказал премьер в ходе заседания правительства.

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.

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"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - заявил российский премьер.

"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - отметил Медведев.

При этом он отметил, что с 1 июня Москва будет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

Ранее сообщалось, что Украина начала закачку газа в хранилища.