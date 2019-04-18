Cтудия декоративных тканей Аладжио

Если Вы желаете приобрести действительно качественные готовые шторы по доступной цене, лучшим решением будет обратиться за ними непосредственно к производителю. К примеру, студия декоративных тканей Аладжио в Киеве — это еще и огромный ассортимент товаров, полный спектр услуг по изготовлению штор "под ключ", отменный сервис и 2 года гарантии на продукцию собственного производства.

Готовые шторы от Allagio: секрет идеального продукта

Студия штор Аладжио начинала свой путь в качестве дистрибьютора интерьерного текстиля и на протяжении последних пяти лет уверенно двигалась к цели - стать лучшим производителем готовых штор в Киеве. Кроме огромного желания потребовалось приложить также много усилий и проявить нестандартный подход к решению задач. Следующие несколько секретов помогли нам создать идеальный оконный декор:

Используйте только высококачественные материалы. В поисках идеальных тканей для пошива штор мы посетили множество текстильных фабрик и выставок по всему миру. Позаботьтесь о доступности. В результате длительных переговоров мы получили от поставщиков текстиля лучшие условия сотрудничества и можем продавать готовые шторы по максимально выгодной для потребителя цене. Работайте с профессионалами. Для поиска мастеров по пошиву мы разместили десятки тестовых заказов и теперь можем быть уверенными в безупречности изготовленных ними штор.

Кроме этого, наша компания всегда обеспечивает покупателю возможность выбора: купить готовые шторы или же шторы на заказ с услугой выезда дизайнера, оформить заказ в шоу-руме или на сайте, выбрать самостоятельно или воспользоваться услугами консультанта. Каждый покупатель имеет возможность подобрать декоративные ткани из огромного ассортимента. Сегодня наша продукция доступна не только жителям Киева, доставка осуществляется по всей Украине.

Ассортимент готовых штор

В нашем каталоге представлено множество оригинальных готовых штор, которые отличаются между собой по типу ткани, ее плотности и эксплуатационным характеристикам, а также текстуре, дизайну и цвету. Неизменным является разве-что превосходное качество текстиля, который используется для их производства.

Подобрать и купить красивые готовые шторы можно для интерьера в любом стиле, с учетом назначения комнаты и функциональных требований к оконному декору. Каждая модель изготавливается в нескольких стандартных размерах, но также может быть сшита по индивидуальному заказу и в нужном формате. Стоимость таких портьер рассчитывается по той же формуле, что и для готовых штор.

Где купить готовые шторы

Главный офис и шоу-рум салона Allagio находится в Киеве - ул. Саперное поле, 12. Каждый посетитель может детально ознакомиться с каталогом компании, увидеть продукцию вживую и посоветоваться с профессиональным дизайнером.

Выбрать и купить готовые шторы можно также в нашем интернет-магазине, доставка заказов возможна в любую точку Украины. Будем рады ответить на все Ваши вопросы по телефону: 067-010-33-33.

А какие шторы Вы выбрали бы для своей квартиры, готовые шторы или изготовленные на заказ?