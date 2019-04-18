Маша Ефросинина снялась топлес (фото) [ Редактировать ]
Украинская телеведущая Маша Ефросинина снялась топлес. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке ведущая вместе с тремя другими девушками. Все модели прикрывают оголенную грудь руками.
В комментарии к снимку Ефросинина сообщила, что она запустила собственный бренд одежды.
То, чем я горжусь в нашем бренде @mashsh.wear - это отсутсвие стандартов . Мне очень хорошо знакомо, как не любить своё тело. Каждая из наших вещей заставит вас посмотреть на свои особенности по-новому! Наша цель, чтобы вы влюбились в каждый свой изгиб и каждый сантиметр! Ссылка в моем профиле перенесёт вас в бесконечный каталог @mashsh.wear на @kasta.ua . Пришло время тащиться от себя, и жить easy living life 😉 #mashshforu
Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Напомним, что ранее Маша Ефросинина написала 5 советов, как не конфликтовать с мужчинами.
по теме
TAYANNA раскрыла секрет похудения
Украинская певица TAYANNA рассказала, как ей удается всегда быть в отличной форме
Оправился после смерти: O.Torvald возвращается на сцену
Известная украинская рок-группа после длительного перерыва вернулась на сцену
Maruv рассказала о предстоящей свадьбе
Скандальная певица поделилась самым сокровенным - о свадьбе с молодым человеком
Вера Брежнева спела о своих грехах (видео)
Украинская певица Вера Брежнева выпустила новый трек
Оля Цибульская расскрыла свою тайну (видео)
Оля Цибульская поделилась сокровенностью с поклонниками