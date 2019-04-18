Украинская телеведущая Маша Ефросинина снялась топлес. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке ведущая вместе с тремя другими девушками. Все модели прикрывают оголенную грудь руками.

В комментарии к снимку Ефросинина сообщила, что она запустила собственный бренд одежды.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина написала 5 советов, как не конфликтовать с мужчинами.