В пятницу, 19 апреля, в Киеве поступило сообщение о минировании Киевского института международных отношений имени Шевченко. Он находится по адресу улица Юрия Илленка, 36/1.

Вызов на линию экстренных служб поступил в 10:35, сообщает "Информатор".

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По состоянию на 11:30 всех студентов экстренно эвакуируют из помещения. На место происшествия приехали полицейские, медики скорой помощи и спасатели. В здание никого не пускают, там правоохранители проводят поиск взрывчатки.

Раньше сообщалось о том, что в Одессе "заминировали" международный аэропорт, а также в Киеве заминировали отель "Днепр".