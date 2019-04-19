Под Черниговом прогремел взрыв в школе [ Редактировать ]
В поселке Любеч Черниговской области в помещении школьной столовой произошел взрыв, но при этом занятия не прекращали, сообщает "Унн".
"18.04.2019 года в 17.26 в помещении столовой СОШ I-III степени, по адресу: Репкинский район, пгт Любеч, ул. Преображенская, 31 произошел взрыв водонагревателя ПЭП - 600 (без последующего горения)", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В результате взрыва повреждены окна, двери и стены столовой. Погибших и травмированных нет, учебный процесс не прекращался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Раньше сообщалось о том, что в Авдеевке распылили газ в школе. А в России от массового отравления пострадало более 70 детей.
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