"Кожен студент має отримати можливість хоча б семестр або рік навчатися за кордоном", - про це заявив міністр закордонних справ під час візиту до Харкова. У місті нещодавно відкрили науковий парк, аби створити комфортні умови навчання для майбутніх програмістів. Щоб молодь не виїжджала з України, а створювала нові продукти й сервіси вдома.

Переступаючи поріг наукового парку "Синергія" в Харківському університеті радіоелектроніки, міністр закордонних справ не приховує: тягне туди, де розвиток та інновації.

"Тут у Харкові, з точки зору інтелектуального потенціалу, з точки зору драйва, я знаю, що, до речі, Харків на 2 місці після Києва, з точки зору айтішників", - наголосив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

"Тому, запрошуємо вас познайомитись з майданчиком, який було нещодавно відкрито", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Парк "Синергія" відкрили менш ніж два тижні тому. Вдень ці півтори тисячі квадратних метрів, обладнаних за останнім словом техніки, відкриті для студентів. Сучасні комп'ютери та столи у формі п'ятилисника - для кращого сприймання інформації. У такому просторі зацікавлюються програмуванням навіть слухачі інших спеціальностей.

"Мы программируем маленькие программы, подаем на микроконтроллеры, и смотрим, как оно реагирует", - розповідає Ірина Цибіна студентка.

А вечорами та у вихідні тут створюють роботів і опановують віртуальну реальність.

"Ребята уже с самого детства начинают программировать, собирать этих роботов. Вот он - в готовом состоянии, он управляемый, он программируемый, он ездит по полосе, он может ехать за каким-то предметом, он включает свет, он снимает. Это умный программируемый робот", - говорить Вадим Хачатрян, директор наукового парку "Синергія".

"Синергія" - єдиний із 26 українських наукових парків, який вступив до міжнародної організації наукових парків IASP. А отже - співпрацюватиме зі світовими компаніями.

"Что нужно для экономического роста страны - чтобы "светлые" головы оставались у нас в государстве. И генерировали научно-технические и инновационые идеи, потом - иметь возможность воплотить их в реальный сектор, либо в бизнес. Все эти возможности открывает этот парк- 20 аудиторий, несколько лабораторий робототехники и виртуальной реальности, мультимедийная. Все пространство, которое комфортно для студентов и в котором можно собираться и обсуждать новые инновационные подходы", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

І перший стартап, який втілюють тут, - це моделі інтерактивної освіти. Приміром, за допомогою такої панелі вже навчаються майбутні медики.

"Ты можешь рассказывать, да, показывать из чего состоит человек, как это все выглядит. Можно будет делать виртуальные операции".

Павло Кілімкін впевнений: треба допомагати студентам стажуватися за кордоном і створювати для спеціалістів IT-сфери умови для роботи в Україні.

"Дуже важливо, щоб це не закінчилось просто програмуванням і великі компанії будуть роздавати задачі нашим класним програмістам. Потрібно пройти до власних продуктів, до інженерінга, до робототехніки, - оскільки саме це створює додану вартість", - зазначив Павло Клімкін міністр закордонних справ України.

Співробітники університету теж не зволікають - ведуть перемовини з іноземними партнерами. І найближчим часом тут облаштує свою IT-лабораторію компанія "Електролюкс".