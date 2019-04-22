ЧП на Майдане Независимости: открыто дело [ Редактировать ]
Злоумышленник, который в ночь на 22 апреля на Майдане Независимости напал на женщину-патрульного и похитил служебный автомобиль задержан, против него открыто уголовное производство, передает "УНН".
"Сегодня ночью злоумышленник был задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Против него открыто уголовное производство", - сообщили в полиции.
В полиции также добавили, что девушка-полицейская, на которую злоумышленник совершил нападение, находится в больнице в тяжелом состоянии с травмой головы.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель "влетел" в остановку с людьми, а также на вокзале водитель сбил пешехода.
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