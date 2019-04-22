Злоумышленник, который в ночь на 22 апреля на Майдане Независимости напал на женщину-патрульного и похитил служебный автомобиль задержан, против него открыто уголовное производство, передает "УНН".

"Сегодня ночью злоумышленник был задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Против него открыто уголовное производство", - сообщили в полиции.

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В полиции также добавили, что девушка-полицейская, на которую злоумышленник совершил нападение, находится в больнице в тяжелом состоянии с травмой головы.

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