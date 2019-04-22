В городе Каменское днем 20 апреля злоумышленники на автомобиле открыли стрельбу по людям. Целились в местного общественного активиста Евгения Найду, однако, кроме него, пострадали еще и двое прохожих. Злоумышленников, которые устроили стрельбу посреди города уже поймали, суд избрал им меру пресечения.

Самого же Найду доставили в городскую больницу скорой помощи. Главный врач Ростислав Винодел сообщил, что у него диагностировали серьезные огнестрельные ранения конечностей.

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Хотя сначала медики оказывали мужчине и женщине помощь на месте. Стрельба произошла на проспекте Тараса Шевченко возле торгово-развлекательного комплекса "ЦУМ" около 16:20. В активиста стреляли, когда он вышел из банка.

По информации местных СМИ, в этот момент к обочине подъехал автомобиль с шашками такси, темно-зеленого цвета, вероятно Daewoo Lanos с польскими номерами. Из него вышел человек в маске и произвел несколько выстрелов в сторону Найды из оружия, похожего на обрез. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

В полиции по факту инцидента открыли уголовное производство по статье "Покушение на убийство". Сразу же после стрельбы в Каменском ввели оперативный план "Сирена". На розыск и задержание злоумышленников были сориентированы все патрули. В результате спецоперации полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в Днепре. В машине находились злоумышленники: 33-летний житель Днепропетровской области и 31-летний житель Харьковской области.

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Мужчинам уже избрана мера пресечения - содержание под стражей и объявили подозрения.

Напомним, Евгений Найда - общественный активист, возглавляет ОО "Рух Громадська Варта". В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского от партии "Укроп".

Раньше сообщалось о том, что подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк смягчили статью. А Мангер сделал громкое заявление о конфликтах активистки.