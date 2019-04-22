В понедельник, 22 апреля, в Министерстве финансов заявили о введении упрощенной процедуры регистрация кассовых аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что отныне регистрация регистратора расчетных операций (РРО) будет осуществляться по упрощенной процедуре. Достаточно одного заявления, которое можно подать в электронной форме без приложений.

При этом упрощение регистрационной процедуры обеспечивается за счет внедрения электронного обмена документами между всеми субъектами отношений в сфере применения РРО (производитель РРО, ЦСО, субъект хозяйствования, ГФС). Для этого ГФС разработала новые электронные формы документов и создала сервисы в Электронном кабинете, что позволяют производителям (поставщикам) подавать заявления, а ЦСО - сообщать о заключенных договорах.

Все процедуры осуществляются в электронной форме. Однако, по желанию субъекты хозяйствования могут подать заявление о регистрации РРО в бумажной форме и получить регистрационное удостоверение в бумажной форме.

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