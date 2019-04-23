43-летний житель американского города Ньютаун Делл Холл в течение всего Великого поста вместо пищи пил только пиво с целью снизить свой вес, сообщают "Факты".

Ветеран американской армии сел на эту диету ради снижения веса. Изначально он весил 132,6 кг. В течение 46 суток Холл ежедневно осушал около пяти бутылок (2,5 литра) пенистого. Как итог - мужчина доволен результатом. "Чувствую себя, как будто мне двадцать", - заявил американец.

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Пивная диета, по словам Делла, помогла ему снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также уменьшила сонливость и придала ему бодрости. И самое главное - он сбросил 20 килограммов.

"Пиво не такое вредное, как люди думают. Среднестатистическая американская диета убьет вас гораздо быстрее, чем хороший крафт", - считает Холл.

На данный момент его "пост" подошел к концу, и сейчас мужчина может постепенно вводить в рацион нормальную пищу. По его словам, больше всего ему хочется наброситься на суши.

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