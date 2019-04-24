Погода в Украине: синоптики обещают потепление и солнечную погоду [ Редактировать ]
Погода в Украине 24 апреля порадует теплом. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на территории всей страны.
Столбики термометров днем поднимутся до 18−22° на востоке и 18−20° тепла в западных областях, сообщают в "Укргидрометцентре".
Погода в Киеве ожидается теплая и солнечная. Синоптики прогнозируют 6−8° тепла ночью и 20−22° выше нуля днем. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5−10 м/с.
Во Львове также ожидается теплый день без осадков. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, а днем поднимется до 18−20° выше нуля.
Погода в Днепре будет теплой. Синоптики прогнозируют 4−6° выше нуля ночью, а днем температура воздуха составит 20−22° тепла.
В Харькове будет солнечно. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем температура воздуха прогреется до 20−22°.
Погода в Одессе будет солнечной, но прохладной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6−8° тепла, а днем составит всего 15−17° выше нуля.
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