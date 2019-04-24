Депутаты раскритиковали намерение Комитета ВРУ по вопросам экономической политики провести повторное заседание 24 апреля для того, чтобы утвердить проект Закона "О концессии". Первое заседание, которое состоялось 20 марта, не было успешным.

По словам депутатов, новый проект слишком острый, асоциальный и переполненный схемами. Кроме того, по словам члена Комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи Романа Семенухи, в Украине прошли президентские выборы и меняется власть, и поэтому такие законы должен рассматривать уже новый парламент после формирования нового правительства. Кроме того, в Раде считают, что первым необходимо принять Закон "О критической инфраструктуре".

"Первое, что нужно принять - Закон "О критической инфраструктуре". Это необходимо не только для концессии, но и в целом, с точки зрения стратегии управления крупными стратегическими государственными предприятиями. Необходимо определить - какие из них являются стратегическими, законодательно отнести их к критической инфраструктуре, которая не может подлежать приватизации или концессии", - пояснил Семенуха.

Юрий Соловей, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономической политики, на заседании которого 24 апреля будет рассмотрен законопроект "О концессии", считает, что концессия существующих объектов не оправдана. По его словам, множество норм документа прописаны под определенных людей.

"Я выступал на Комитете за концессию исключительно новых объектов - дороги, аэропорты. Я против права для частника передавать взятое в концессию имущество в ипотеку, я против концессии морских портов, против ликвидации госпредприятий после их передачи в концессию, против изъятия земельных участков по решению чиновников центральной и местной власти. Все эти нормы прописываются для скрытой приватизации", - заявил Соловей.

Игорь Луценко, член Комитета ВРУ по вопросам противодействия коррупции уверен, что Закон "О концессии" не пройдет сессионный зал хотя бы потому, что концессию делают "тайной", вводя норму о договорах о конфиденциальности. Таким образом, никто не будет знать, на каких условиях будут передаваться в частные руки госпредприятия.

"Если это концессия - она априори не может быть закрытой. Потому что тогда это и есть коррупция, когда обществу не предоставляют информацию о распоряжении государственным или коммунальным имуществом. Думаю, что до парламентских выборов этот проект не соберет необходимое количество голосов", - подчеркнул Луценко.

В парламенте вызывает недоумение позиция Мининфраструктуры, которое продолжает готовить ряд инфраструктурных объектов к концессии, не смотря на то, что новый профильный законопроект не принят. В частности, речь идет о концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон", которые являются прибыльными в своей отрасли. Кроме того, МИУ продолжает готовить к концессии морской порт "Южный".

По мнению Михаила Головко, члена комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, в парламенте большинство настроено категорически против того, чтобы стратегические и рентабельные госпредприятия передавались в частные руки. Депутаты пока готовы рассматривать новые правила для концессии исключительно объектов green-field - т.е. построенных "с нуля".

"Мы срывали не раз темную приватизацию, которую выносили в парламент. Мы блокировали принятие таких законов. Сегодня воюем с Фондом госимущества и много поднимаем вопросов по незаконной приватизации, которую они пытаются протолкнуть. Поэтому наверху пошли в обход - через концессию. Ничего у них не получится. Мы не допустим", - уверен Головко. В Раде отмечают, что концессия как инструмент привлечения инвестиций, в украинских реалиях не работает. Поэтому, считают депутаты, ее механизм необходимо дорабатывать - прописывать дополнительные условия и правила, чтобы концессию не использовали, как прикрытие для продажи госимущества.