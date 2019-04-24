Россия наращивает военное присутствие вблизи украинской границы - Минобороны [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия продолжает наращивать военные группировки вблизи украинской границы. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Дании Клаусом Хьортом Фредериксеном, сообщает "РБК-Украина".
Глава Минобороны также подчеркнул важность диалога на высшем военно-политическом уровне с Данией. Полторак выразил благодарность за политическую, финансовую, экономическую и материально-техническую поддержку Украины в современных условиях безопасности.
По его словам, реализация Украиной права на свободный и независимый выбор собственного пути развития происходит в сложных условиях российской агрессии. В частности, министр обороны Украины сообщил, что тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины.
В связи с этим главной задачей Украины является наращивание возможностей Вооруженных сил и укрепления обороноспособности путем внедрения оборонной реформы.
Ранее сообщалось, что Украина возобновила строительство стены на границе с Россией.
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