Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия продолжает наращивать военные группировки вблизи украинской границы. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Дании Клаусом Хьортом Фредериксеном, сообщает "РБК-Украина".

Глава Минобороны также подчеркнул важность диалога на высшем военно-политическом уровне с Данией. Полторак выразил благодарность за политическую, финансовую, экономическую и материально-техническую поддержку Украины в современных условиях безопасности.

По его словам, реализация Украиной права на свободный и независимый выбор собственного пути развития происходит в сложных условиях российской агрессии. В частности, министр обороны Украины сообщил, что тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины.

В связи с этим главной задачей Украины является наращивание возможностей Вооруженных сил и укрепления обороноспособности путем внедрения оборонной реформы.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила строительство стены на границе с Россией.