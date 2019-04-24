Топ-5 самых вредных каш для организма [ Редактировать ]
Специалисты дали рекомендации какие каши стоит включить в рацион, а какие не несут никакой пользы и могут навредить вашему здоровью, передает golos.ua.
Отмечается, что самая безобидная пшеничная каша, в ней содержится небольшое количество аминокислот. В белках пшена есть соединения, которые нужны организму для укрепления и роста мышечной массы. Но вот в пшеничной каше их очень мало. Лучше заменить ее на булгур или полбу.
Рис после шлифовки теряет все свои полезные свойства. Вреда для здоровья в такой каше нет, но и пользы тоже не остается. Мелкоизмельченные хлопья не несут пользы, после перемола в них не остается витаминов, лучше заменить их на цельные хлопья.
Манная каша практически не содержит витамины и белок, а вот крахмал в ней в избытке, а он очень вреден для людей, страдающих ожирением. Мюсли с хлопьями, фруктами и орехами содержат лишь вредный сахар, данная смесь очень калорийна и вредна для фигуры.
Ранее сообщалось, кому полезен кефир, а также как избавится от прыщей раз и навсегда.
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