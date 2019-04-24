Кому стоит брать быстрый кредит онлайн в Киеве, а кому - нет? [ Редактировать ]
Быстрый кредит онлайн в Киеве: кто предлагает услуги
Займы до зарплаты, кредиты за 15 минут, быстрые деньги на руки - все это названия одной и той же услуги, которую предлагают многочисленные микрофинансовые компании вроде alexcredit.ua.
Преимущества данных кредитных продуктов - минимальные требования к заемщику с хорошей историей, скорость рассмотрения заявок, быстрое получение финансов.
Однако далеко не всем стоит брать такие кредиты. Определенный круг лиц, например, люди без постоянного дохода, студенты и пенсионеры, из-за таких займов могут попасть в еще более сложную денежную ситуацию, чем до кредита.
Кому стоит брать?
Только тем, кому нужна небольшая сумма, и кто реально сможет вернуть ее в срок. Таким клиентам, как правило, хочется избежать бюрократической волокиты с банковскими организациями и на несколько дней до зарплаты взять пару сотен гривен на «горящие» расходы.
Они знают о переплате, больших процентах МФО, и готовы заплатить их за оперативность услуги, кредит без звонков, оформление за 10 минут. Для них кредит онлайн на карту в Киеве без справки о доходах и лишних манипуляций - это возможность быстро устранить дефицит личного бюджета, и они точно знают, когда и из каких источников они отдадут заем.
Жителям Киева получить деньги можно, как в официальных наземных представительствах выбранной МФО, так и оформить кредит онлайн на alexcredit.ua/ru/Kiev.
Получить подробную информацию о быстрых кредитах вы можете по телефону горячей линии и контактам Алекс Кредит.
Кому не стоит брать быстрые кредиты?
Несмотря на то, что взять деньги в кредит можно буквально всем, у кого нет просроченных займов и есть минимальный пакет документов, для определенных потребителей они могут обернуться долгосрочной проблемой. Деньги вам дадут, но ведь их нужно будет обязательно возвращать. Кому все же лучше не брать деньги в долг, как бы сильно не хотелось это сделать?
В первую очередь тем, у кого нет гарантированных источников дохода. Взяв кредит, они только временно решат недостаток финансов, а затем окажутся в порочном круге просроченных кредитов и растущих штрафов.
Во-вторых, тем, кому деньги нужны для решения не насущных проблем, а для покупки ненужного товара, развлечений, отдыха, неоправданно дорогих покупок. Если вы хотите приобрести или заказать нечто подобное, лучше дождаться поступления денег из обычных источников, а не взять деньги в кредит под большие проценты.
В-третьих, тем, кто не готов к большим процентам и штрафам, кому нужна большая сумма и на долгий срок. Вместо того чтобы получить кредит онлайн, им лучше все же потратить время на визит в банк и рассмотреть альтернативные кредитные программы с более щадящими условиями.
Помните, что кредит - это не решение проблем с деньгами, а дорогостоящая услуга, экстренная мера, обращаться к которой стоит с четким пониманием всех возможных переплат и последствий. Тем более кредит в МФО.
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