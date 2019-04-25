Возникало ли у вас ощущение того, что ваши воспоминания являются отрывками из прошлого вашего отца или дедушки? А казалось ли вам, что ваши воспоминания вовсе не ваши?

Что ж, вероятно, ученым удалось понять принцип действия механизма наследственной передачи памяти. Они утверждают, что человек в силах управлять передачей памяти потомству, пишет издание "Клубер".

Что такое эпигенетика?

Эпигенетика - это наука о наследственных мутациях (изменениях) в экспрессии генов, причем эти изменения являются не врожденными, а унаследованными от членов семьи.

Если отбросить в сторону базовые инстинкты выживания, то в большинстве случаев ДНК сама по себе не содержит много информации, и потомству передаются лишь отдельные качества предков.

В ходе исследований было обнаружено, что пережитый человеком травматический опыт может оказывать прямое влияние на следующие его поколения.

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Главный вопрос здесь заключается в следующем: как именно такой опыт передается потомкам? Механизм включения и выключения генетической передачи воспоминаний детально описан в результатах исследования Тель-Авивского университета, опубликованных в журнале "Cell".

Механизм передачи воспоминаний

Руководитель исследования доктор Одед Речави объясняет: "Ранее мы доказали, что черви с помощью малых РНК наследуют результаты голодания и перенесенных вирусных заболеваний своих родителей. Эта генетическая информация способствуют подготовке потомства к похожим жизненным проблемам".

Ученый обращает внимание на то, что им удалось обнаружить механизм, с помощью которого эти РНК-агенты передавались из поколения в поколение, сохраняя заложенную в них информацию.

Команда исследователей открыла существование фермента РНК репликазы, без которого воспроизведение малых РНК для сохранения "правильных" реакций у последующих поколений было бы невозможным.

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Ученые выделили генетический материал, ответственный за включение или выключение механизма эпигенетической передачи. Они назвали его модифицированной трансгенерационной эпигенетической кинетикой.

Описанное выше исследование изучало передачу генетических воспоминаний у червей. Сегодня же научное сообщество с волнением замирает перед теми дверьми, которые полученные результаты приоткрыли для исследования генетики человека. И очень скоро мы получим ответы на многие вопросы, связанные с человеческой биологией.

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