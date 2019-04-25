США спорядили озброєних військових на кордон з Мексикою. Про це написав Дональд Трамп у Твіттері. Аргументував це тим, що мексиканські прикордонники нещодавно взяли американців під приціл. І вкотре президент Сполучених Штатів розкритикував Мексику за бездіяльність щодо нелегалів.

На додачу застеріг: у бік США рухається новий караван мігрантів, там 20 тисяч людей. Через це пригрозив перекрити рубіж з Мексикою і мобілізувати збройні сили.