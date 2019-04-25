Війна на Донбасі: бойовики поранили українського військового [ Редактировать ]
І до подій на фронті. Один військовий поранений цієї ночі на сході країни. Бойовики ВІДЕО 14 разів обстріляли позиції армійців.
Атакували з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, мінометів та гранато-метів. Під ворожий вогонь - потрапили позиції військових поблизу дев'яти населених пунктів Донеччини. Українські бійці - боронИли місцевість - за даними розвідки, двох окупантів знищили, ще трьох - поранили.
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