Раніше кілька видань повідомляли про ймовірний зрив інавгурації

Судді Конституційного суду України заявили, що не перешкоджатимуть новообраному президентові складати присягу. Така заява з'явилася на сайті КСУ.

Нагадаю, раніше кілька видань з посиланням на власні джерела - повідомляли про ймовірний зрив інавгурації, через дострокове звільнення голови суду Станіслава Шевчука.

Втім судді КС зазначили, що за Конституцією - приведення президента до присяги здійснює голова КСУ, але про конкретну особу - там не йдеться.