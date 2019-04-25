Конституційний суд не перешкоджатиме президенту складати присягу [ Редактировать ]
Судді Конституційного суду України заявили, що не перешкоджатимуть новообраному президентові складати присягу. Така заява з'явилася на сайті КСУ.
Нагадаю, раніше кілька видань з посиланням на власні джерела - повідомляли про ймовірний зрив інавгурації, через дострокове звільнення голови суду Станіслава Шевчука.
Втім судді КС зазначили, що за Конституцією - приведення президента до присяги здійснює голова КСУ, але про конкретну особу - там не йдеться.
по теме
Чеське видання вибачилось за статтю про Володимира Зеленського
Чеське видання перепросило за статтю про Володимира Зеленського. У вівторок на сайті видання Český rozhlas опублікували матеріал із заголовком "євреї на чолі українських фашистів"
Відставка голови Конституційного суду ставить під загрозу інавгурацію Володимира Зеленського
Згідно із законом, саме голова Конституційного суду приводить до присяги новообраного президента. Без нього інавгурацію можуть відкласти на невизначений термін
Вибори президента: ЦВК опрацювала 100% протоколів
Цетральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. За результатами виборів, у другому турі перемогу здобув Володимир Зеленський. Його підтримали 73% виборців
В штабе Зеленского назвали дату инаугурации
Отметим, против досрочных выборов выступает глава Верховной Рады Андрей Парубий
В ОБСЕ прокомментировали результаты выборов в Украине
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер прокомментировал победу Владимира Зеленского