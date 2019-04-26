Верховна Рада ухвалила закон про мову [ Редактировать ]
Закон про мову, над яким нардепи працювали понад два місяці, нарешті ухвалили. "За" - висловились 278 нардепів. Документ передбачає використання української в публічній сфері, у лікарнях, освітніх та державних установах, у транспорті, театрі та в усіх ЗМІ. За порушення закону передбачені адміністративні покарання. Але не раніше ніж за три роки після набуття чинності. Про захист корінних народів України та їхніх мов теж подбають.
"Ми зможемо з вами відчути результати його дії не відразу. він спрямований на майбутнє, ми розуміємо, що відчуємо результати дії цього законопроекту років через 10", - говорить Ірина Подоляк, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань культури та духовності.
"Уряд готовий, згідно із норм, які пропонуються в законопроекту, протягом 6 місяців внести на розгляд парламенту закон про захист корінних народів та національних меншин", - говорить В'ячеслав Кириленко, віце-прем'єр-міністр України.
по теме
Верховна Рада проголосує за мовний закон
Напередодні Верховна Рада розглянула вже понад 2 тисячі поправок до другого читання законопроекту "Про функціонування української мови як державної"
Верховна Рада проголосує за закон про мову - Андрій Порубій
Законопроект про мову можуть ухвалити вже цього четверга. Депутатам залишилося 250 виправлень та уточнень щодо документу
Верховная Рада приняла языковой закон
Депутаты рассматривали поправки к закону о государственном языке четыре пленарные недели
Губернатор Закарпатської області написав заяву на звільнення
Геннадій Москаль голова Закарпатської написав заяву на звільнення. Про це сьогодні повідомили в його прес-службі
На Кубі набула чинності нова Конституція
Серед головних змін: запровадження посад президента та прем'єр-міністра, їхнє перебування при владі обмежується двома п'ятилітніми термінами, часткове визнання приватної власності та відмова від побудови комунізму