Закон про мову, над яким нардепи працювали понад два місяці, нарешті ухвалили. "За" - висловились 278 нардепів. Документ передбачає використання української в публічній сфері, у лікарнях, освітніх та державних установах, у транспорті, театрі та в усіх ЗМІ. За порушення закону передбачені адміністративні покарання. Але не раніше ніж за три роки після набуття чинності. Про захист корінних народів України та їхніх мов теж подбають.

"Ми зможемо з вами відчути результати його дії не відразу. він спрямований на майбутнє, ми розуміємо, що відчуємо результати дії цього законопроекту років через 10", - говорить Ірина Подоляк, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань культури та духовності.

"Уряд готовий, згідно із норм, які пропонуються в законопроекту, протягом 6 місяців внести на розгляд парламенту закон про захист корінних народів та національних меншин", - говорить В'ячеслав Кириленко, віце-прем'єр-міністр України.