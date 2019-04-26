Повернути рибу у водойми - таке завдання поставили перед собою активісти та учасники громадських організацій столиці. І влаштували акцію. Встановили тисячі штучних нерестових гнізд у гирлі Десни, де вона впадає в Дніпро. Як приманюють рибу до нересту - дивіться далі.

Повний човен соснового гілля з прикріпленими до нього пляшками та цеглинами. Ця проста конструкція слугуватиме штучними нерестовищами для риби у водоймі.

Зазвичай вони створюються, йдуть, як ківш круглий, який обмотується обкладається сосновими гілками, які забезпечують максимальне відтворення водних біоресурсів, які нерестяться на мілководдім відкласти сюди ікру , яка потім зможе з ікрі вилупитися мальок і зможе перебувати тут поки він не підросте трошки і хижах не зможе його з'їсти", - говорить Валентина Федоренко, головний спеціаліст відділу іхтіології Київського рибоохоронного патруля.

Створювати штучні умови для нересту риби активісти беруться не випадково. Кажуть - природні не надто сприятливі. Вилов риби за часи незалежності впав у 18 разів. Якщо в 90 у Дніпрі виловлювали понад мільйон тонн риби, то минулого року ця цифра становила лише 61 тисячу тонн.

"Раніше було більше видів риб на Дніпрі. Все змінилось після того, як був створений каскад водосховищ. Тоді річка перетворилася з річкового типу Дніпро перейшов на озерний і ті види риб, які на нерест виходить у море чи навпаки з моря заходять у річку - вони перестали існувати - це осетр, білуга , морена і такі інші", - говорить Дмитро Надєєв, організатор акції.

Основна причина таких змін, - розповідають фахівці, - вплив людини. Шкідливі викиди у воду, забудова берегової лінії та браконьєрство. Боротися із цими чинниками - замало, тому вирішили відновлювати сприятливі умови.

"Ця затока, одна із цих заток, вона є дуже важливою, оскільки сюда риба заходить на нерест. Ми знаємо, що більшість риби нереститься на мілководній частині, добре прогрітій сонцем і ікру відкладають або деякі види риби на дно, або відкладають на коріння дерев, на водорості і зменшуються природні нерестовища, це негативно впливає на популяцію", - говорить Володимир Мухін, керівник Київського рибоохоронного патруля.

Розширювати площу штучних нерестових гнізд планують і надалі. Вздовж узбереж їх облаштують тисячі. Активісти сподіваються в такий спосіб збільшити популяцію цінних промислових видів риб.