У Канадській столиці через загрозу паводків запровадили режим надзвичайної ситуації - відповідний наказ підписав мер Оттави Джим Уотсон.

Він наголосив, що захист громадян - першочергове завдання влади, тому рекомендує людям не нехтувати попередженнями і заздалегідь підготуватись.

Найближчим часом в Оттаві очікуються потужні зливи та пориви вітру. Синоптики прогнозують до 35 міліметрів опадів. А це може призвести до підняття рівня води в річці Оттаві, що протікає через усе місто.