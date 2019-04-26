Негода у Канаді: в Оттаві запровадили надзвичайний стан [ Редактировать ]
У Канадській столиці через загрозу паводків запровадили режим надзвичайної ситуації - відповідний наказ підписав мер Оттави Джим Уотсон.
Він наголосив, що захист громадян - першочергове завдання влади, тому рекомендує людям не нехтувати попередженнями і заздалегідь підготуватись.
Найближчим часом в Оттаві очікуються потужні зливи та пориви вітру. Синоптики прогнозують до 35 міліметрів опадів. А це може призвести до підняття рівня води в річці Оттаві, що протікає через усе місто.
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