Настінне мистецтво. У Запоріжжі художники з різних куточків України взялися прикрашати місцеві школи муралами. Роблять це в рамках проекту "сучасне мистецтво для покоління Z". Що зображають - бачили наші кореспонденти.

У руках Олександра Корбана малярський пензель, але замість звичного мольберта - цегляна стіна. Каже, уперше спробував створити мурали ще 2004. На парканах. Та останні роки художник із Києва розписує фасади будинків. І ось уже кілька днів привертає увагу вихованців однієї із запорізьких шкіл мистецтв - малює дівчинку на руках у тата.

"Большинство боятся. Когда я спускаюсь, они стоят, смотрят. Когда я спускаюсь, они разбегаются".

А от дорослі менш лякливі, жартує художник. І додає - настінне полотно ще не всі розуміють.

"Нам нравится. Я вообще думала, как бы это школа искусств, думала что больше будет с искусством связано. Но как бы, не знаю почему, выбрал мастер такой рисунок. Но это тоже очень красиво" - говорить Ірина Нагорна, жителька Запоріжжя.

Сюжет цього стінопису - доволі простий, каже майстер.

"Мне рассказали, что за стенка, где находится и чем занимаются детки. Как бы рисуночек о том, как нас впервые куда-то привели родители. Куда-то нас принесли. Или привели за руку. На этом рисунке видно, что нас принесли. Или наоборот - забирают", - говорить Олександр Корбан, художник.

А це вже інший мурал. І теж на фасаді школи мистецтв. В'ячеслав і Анастасія балончиками з фарбою малюють - барабани.

"Полуабстрактные образы, которые. - Символизируют музу, ну и плюс, мы использовали некие музыкальные инструменты. Поскольку нам рассказали, что это школа славится своими классами по ударным, поэтому решили подвязать под эту тематику", - говорять Анастасія Меркулова, В'ячеслав Луніков, художники.

А ось художникові з Луцька дістався фасад школи на околиці міста. Його стінопис - абстракція в стилі геометрії. Зображені квадрати, трикутники та різнокольорові лінії. Коли скінчить роботу - планує влаштувати майстер клас для учнів школи.

"Ну, взагалі я зосереджений на роботі. Але от ми з дітьми вирішили провести такий невеличкий конкурс на ескіз. І тут є маленька стіночка, і вони зроблять таке невеличке продовження під моїм контролем", - говорить Андрій Кальков, художник.

Загалом, кажуть організатори, ідея проекту доволі проста.

"Для чого це все робиться? Бо сучасне мистецтво, це не експонат музею. А це те, що нас оточує тут і зараз. І основна місія, хотілося щоб це було розвінчання міфу, про те, що Запоріжжя провінційне та суто індустріальне місто", - говорить Вікторія Верес, організатор проекту.

Довершити усі роботи митці мають найближчим часом. Щоправда, багато залежить від погоди.