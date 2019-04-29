На Полтавщині у жінку кинули гранату [ Редактировать ]
За цією ж статтею розслідують і вибух у селищі Опішня на Полтавщині. Там постраждала жінка. Вона їхала на мопеді вулицею, коли здетонувала граната Ф-1.
У жінки осколкові поранення. Їй надали допомогу, але не шпиталізували. Снаряд кинув місцевий 35-річний житель. Поліція його вже затримала.
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