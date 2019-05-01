Интерес к развитию азартного бизнеса не утихает, о чем свидетельствует открытие игорных домов по всему миру. Hard Rock, известная компания, сделала громкое заявление. Трамп Тадж Махал будет представлен публике в качестве нового игорного клуба: здание планируется реконструировать. Это обойдется компании в крупную сумму, превышающую 500 млн. долларов. Дата ожидаемого открытия заведения пока ещё неизвестна, однако завершить проект планируется летом текущего года. Ценители гемблинга будут оповещены об окончании проекта заранее - ждать уже осталось недолго

Представительством компании было заявлено о смелых планах на строительство, призванных полностью модифицировать здание. Казино поразит внешним видом, полностью соответствуя современным требованиям и принципам комфорта. Для привлечения новых клиентов и расширения целевой аудитории планируется проводить шоу-программы: более 10 различных мероприятий в месяц, что было отмечено руководством компании. Большое внимание планируется уделить подбору игровых аппаратов и развлечений

На фоне грядущего события стоит отметить, что строящееся в Макао казино The 13 Hotel будет готово к открытию весной следующего года. Проект носит интегрированный характер, предлагая посетить не только игровой зал, но и территорию отдыха

В Украине подобные проекты пока не намечаются, вместо этого основную часть рынка занимает онлайн гемблинг. Все новые казино Украина ориентированы именно на виртуальный формат, не уступая при этом в качестве предлагаемых развлечений