У Дніпрі з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив вогонь по перехожих. Постраждав пенсіонер - йому куля поцілила в голову. Стрільця поліція - затримала, у нього вилучили пневматичну гвинтівку. Докладніше - в нашому сюжеті.

Все сталося у провулку Парусний, стріляли з вікон ось цього будинку. Люди кажуть: стріляли у п'ятницю, близько третьої години дня. Мішенню стали перехожі.

"Кто-то с окна стрелял там по прохожим. Я не знаю, точно сказать не могу. Сразу говорили, что ребенка там какого-то попали. А потом в двух мужичков, как будто. Одного ранили, а второго или курточку или кофту пробил тока", - говорить Володимир Захаренко, мешканець будинку у провулку Парусний.

До лікарні потрапив 60-річний Олександр. Після медичного обстеження чоловіка відпустили. Про обставини інциденту ми хотіли розпитати його особисто, однак вдома не застали. Сусіди розповіли, Олександр почувається вже краще

"Все хорошо, я его знаю. Это мой сосед. Живой, значит все нормально".

Стрілка затримала поліція. Ним виявився 42-річний чоловік. У нього вилучили пневматичну рушницю, зброю відправили на експертизу. Чому затриманий цілився по перехожих невідомо, правоохоронці наразі це не коментують.

"На даний час ми не будемо коментувати мотиви, чи дійсно ця особа намагалася влучити по людях, бо це було просто з вікна такі постріли. Найближчим часом йому буде оголошено про підозру і поки з ним працюють слідчі", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Люди кажуть: у районі постріли чують не вперше, і 60-річний Олександр - не єдиний постраждалий.

"Все возмущены удевлены, напуганы и все уверены, что человеку, который стрелял, ничего не будет. Три года назад был прециндент. Человек выстрелил, просто бегал по парусу, бегал по тупику маршруток, ловили все. Полиция не могла, не вовремя приехали и уже общественность, водители маршруток его задержали. На следующий день его выпустили", - говорить Наталія, мешканка будинку у провулку Парусний.

Наразі зі стрілком працюють правоохоронці, чоловікові загрожує до семи років в'язниці.