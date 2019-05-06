Идею команды новоизбранного президента о всеобщем декларировании сложно назвать удачной - Николай Скорик [ Редактировать ]
Идея, рожденная командой новоизбранного президента о всеобщем декларировании доходов, - это попытка государственного контроля над средствами населения и бизнеса. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик в комментарии журналистам.
Он отметил, что на данном этапе новой команде есть чем заняться. "Монополии на энергорынке, неподъемные тарифы, нищенские пенсии и зарплаты, отсутствие госрегулирования цен на основные продукты питания (лук, капуста, картофель и проч. снова подорожали), отсутствие прозрачных условий для иностранных инвесторов и отечественного бизнеса, безработица и сокращение рабочих мест. Но вместо решения этих острых проблем, новая власть сосредотачивается на том, что лежит в карманах украинцев", - сказал народный депутат.
Николай Скорик подчеркнул, что в условиях крайне нестабильной экономической ситуации рассматривать декларирование доходов как инструмент пополнения государственной казны - достаточно рискованно.
"Заниматься разговорами о детенизации ВВП гораздо проще, чем увеличивать ВВП. Однако даже Госстат учитывает теневую экономику: ведь получив зарплату в конверте, человек совершает покупку в супермаркете и уже участвует в создании ВВП. Так что все разговоры о значительном эффекте детенизации - это большой миф", - подчеркнул Николай Скорик.
Оппозиционный политик напомнил, что уходящая власть обещала борьбу с теневой экономикой путем контроля над госзакупками, борьбу с налоговыми ямами, контрабандой и т.д. Только по НДС выводилось 100-150 млрд гривен. Результаты оказались ниже ожидаемых. Теневая экономика в 2013 г. составляла 35% ВВП, сейчас якобы 32-33%. Достижения оказались сомнительными.
"Новая команда решила, что нашла мифическое "золото Полуботка" в карманах своих граждан. Однако такой путь приведет только к обратному эффекту. Попытки контролировать доходы украинцев скажутся на уровне доверия к новой власти. И 73% поддержки на выборах будут стремительно уменьшаться при реализации подобных непродуманных решений", - отметил парламентарий.
По словам Николая Скорика, такие действия не повысят уровень доверия к самим госинститутам - правительству, государственной фискальной службе и т.д., учитывая, что последние пять лет государство решало свои проблемы за счет собственных граждан.
"Есть риск, что часть населения расценит это как попытку усилить неравенство - мол, самые богатые спрячут деньги на офшорных счетах, а простому украинцу, с трудом собравшему средства на лечение, образование или "на черный день", придется платить с них налоги. К тому же, новую систему надо будет еще администрировать. Если у нас вырастет в разы количество декларантов, то нужны будут новые затраты и персонал в Государственную фискальную службу. Так что идею команды новоизбранного президента о всеобщем декларировании сложно назвать удачной", - резюмировал Николай Скорик.
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