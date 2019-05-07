В Киеве мужчина растлевал 15-летнюю дочку и 2-летнего сына своей гражданской жены, с которой жил вместе. Педофила приговорили к 15 годам тюрьмы, сообщает "Информатор".

Мужчина, проживал в гражданском браке с женщиной и ее двумя детьми. Когда ни о чем не подозревающая мама уходила на работу, педофил неоднократно насиловал ее 15-летнюю дочку и 2-летнего сына. Если дети отказывались подчиняться мужчине, он применял к ним насилие и угрожал отравить их мать. Одним из весомых доказательств этих преступлений стали результаты комплексных судебно-психологических экспертиз потерпевших.

Подольским районный суд Киева поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях. До вступления приговора в законную силу суд оставил мужчину под стражей.

К сожалению, женщины и дети больше всего подвержены насилию в семье и со стороны злоумышленников. Ранее в Киеве педофил изнасиловал сразу двух детей. Также жуткий случай произошел под Николаевом: мужчина избил и изнасиловал ребенка.