На Прикарпатті річки заливають сільські обійстя, руйнують мости та дамби. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть. Очікують, що рівень води підніметься до метра. Докладніше про ситуацію - Жанна Дутчак.

Жителі села Березівки вже кілька днів живуть як на пороховій бочці. Стрімкий потік річки Бистриці-Надвірнянської зруйнував 90 метрів берега. Ще кілька годин, кажуть люди, і вода б ринула на садиби.

"Валився і на очах тако заберала і берег валився. А що то є шутер. І ще якась година-дві і ми мишки не кинули не підкріпили дамбу вода була би пішла на село", - говорить Михайло Приймак, житель села Березівка.

Рятувати земляну дамбу збіглося все село. Люди несли мішки з піском та щебенем, аби зупинити руйнування.

"Хлопці загружали шуфлею у мішки, жінки тримали, одні в'язали, хто сильніший то кигав тачкою, ось голова сільської ради кидав тачку бо він найдовший і туди у воду кидав", - говорить Михайло Приймак, житель села Березівка.

Нині на березі працює аварійна бригада. У сільській раді постановили: запровадити для жителів обов'язкові громадські роботи. На відновленні дамби кожен селянин тепер має відпрацювати, щонайменше три години. Безкоштовно.

"Ви самі зголосилися? - Сам. Бо вода дамбу зриває і всьо".

Аби відновити земляну дамбу потрібно півтора мільйона гривень порахували в сільраді. Знайшли поки мільйон виділив Івано-Франківськ. Адже в разі більш серойзної руйнації - обласний центр також може постраждати.

"Ось бачите якщо прорив дамби буде то ось ця половина села, одна частина села оці всі хати і в напрямку Черніївський водоканал ну і само собою постраждає місто Івано-Франківськ чому тому якщо прорве воду вода піде на озеро де бере воду місто", - говорить Олександр Вара, сільський голова Березівки.

Нині в області під загрозою руйнування ще кілька дамб. Для відновлення усіх потрібно щонайменше 120 мільйонів гривень.

"Найбільш критична ситуація на трьох дамбах в селі Березівка, Підлісся і Борщів. Відбувся підмив і при подальшому піднятті рівнів води існує загроза подальшої руйнації зазначених дамб", - говорить Олег Козар, заступник начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів.

Через стихію в селі Довге Калуське впав міст через річку Чечва. Дві секції просіли ще торік у липні. Тепер вода знесла міст повністю. У соцмережах люди нарікають - з літа ніхто навіть не брався за ремонт переправи.