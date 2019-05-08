Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Лицо мужчины

Если, посмотрев на картинку, в первую очередь вы увидели лицо мужчины, то ваша слабость при выборе партнера в любви - это ваш эмоциональный багаж.

Мы все носим с собой багаж из прошлых отношений, и если в прошлом вам разбили сердце, то вы вряд ли будете спешить повторить этот опыт еще раз.

И все-таки, без риска обжечься, у вас не будет шанса найти исцеляющую любовь. Вам просто надо двигаться в комфортном для вас темпе, и хороший, достойный вашей любви партнер обязательно поймет это.

Птица с ветвью в клюве

Если, посмотрев на картинку, вы сразу увидели птицу, держащую в клюве ветвь, ваша тайная слабость при выборе любви - необходимость о ком-то заботиться.

Вы рождены, чтобы заботиться. Ничто не дарит вам столько счастья, как возможность делать все, чтобы улучшить жизнь вашего партнера.

Это прекрасно! Но не позволяйте вашей страсти к заботе свести вас с человеком, которому в принципе не нужна совместная жизнь.

Люди с полноценной, счастливой взрослой жизнью тоже могут извлечь выгоду из вашей нежной любви и заботы, поэтому не позволяйте себя недооценивать.

Русалка на скале

Если сразу вам бросилась в глаза русалка на скале, ваша скрытая слабость при выборе партнера в любви - вера в то, что что-то лучшее (а точнее кто-то лучший) всегда ждет за поворотом.

Вы ничего не можете с этим поделать. Вы идеалист во всех аспектах жизни, особенно, когда речь идет о любви. Конечно, этот человек великолепен, но точно ли он тот самый, с кем вам суждено быть?

Ни в коем случае не теряйте эту шикарную черту характера, транслирующую в мир, что вы особенный, потрясающий и сильный человек, заслуживающий кого-то действительно достойного вас, но и не позволяйте сомнениям стать у вас на пути или отпугнуть вас от того самого человека.

Раковина с жемчужиной

Если, взглянув на картинку, в первую очередь вы увидели раковину с жемчужиной, то ваша тайная слабость при выборе любви - зацикленность на материальном мире.

Поскольку вы не совсем приземленный человек, вам тоже не чужды высокие чувства. Вы можете увлечься горячим, бедным художником, но вы никогда не расскажете о нем в соц. сетях.

Это хорошо - иметь определенные требования, но не позволяйте вашей тяге к блеску помешать вам связать свою жизнь с тем, с кем вы, возможно, должны быть, несмотря на небольшую сумму у него на счету.

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