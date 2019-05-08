Кабинет министров Украины готовит персональные санкции за выдачу российских паспортов на Донбассе. Об этом на брифинге сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

По его словам, в правительстве готовят перечень причастных к выдаче паспортов украинским гражданам на оккупированной территории, а также к давлению и принуждению к получению этих документов.

"Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц Российской Федерации, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - отметил Черныш.

Ранее в США резко раскритиковали Россию за решение выдачи российских паспортов на Донбассе. Также по этому вопросу высказался и действующий президент Украины Петр Порошенко.