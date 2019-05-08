В Киеве в одном из залов киевского Дома учителя во время урока бальных танцев для 8-летних детей обвалился потолок. Во время обвала в помещении на занятии находилось около десяти детей школы танцев "Кияночка", передают "Факты".

Дети не пострадали - в момент обвала конструкций они находились в другом конце зала. После происшествия преподаватель срочно вывела детей из помещения. Тем не менее, в Доме учителя не прекратили проводить занятия, и уже на следующий день занятия возобновили в других залах.

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Отмечается, что в конце прошлого года на реставрацию Дома учителя из городского бюджета было выделено 5,94 млн грн. Но реставрацию до сих пор не начали.

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